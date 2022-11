Carrefour ouvre une plateforme logistique pour l'e-commerce à Rungis

Carrefour et la société STEF, spécialiste de la logistique sous température dirigée, ont inauguré jeudi 24 novembre à Rungis (Val-de-Marne), la nouvelle plateforme logistique du groupe de distribution dédiée au commerce en ligne. D’une superficie de 15 000 mètres carrés, le nouveau site dispose de 44 quais d’expédition et est équipé pour entreposer les marchandises sous quatre températures de l’ambiant au surgelé en passant par le frais. L’enseigne Carrefour a confié à son partenaire STEF l’ensemble des opérations logistiques : réception, stockage et préparation de commandes.

