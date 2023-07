Carrefour: Hausse du chiffre d'affaires au S1, confiance sur les objectifs annuels

PARIS (Reuters) - Carrefour a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires au premier semestre en hausse sur un an de 11,2% en données comparables, enregistrant notamment un bond de sa marge opérationnelle en France, et a exprimé sa confiance pour le second semestre, confirmant ses objectifs annuels.