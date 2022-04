Carrefour accélère sur les bornes de recharge, Dyson lance un casque audio qui purifie l'air... Les cinq images de la semaine

Carrefour veut installer plus de 700 stations de recharge électrique en France d'ici 2025

Carrefour a annoncé mercredi 30 mars vouloir installer plus de 700 stations de recharge pour véhicules électriques et 5.000 points de recharge dans ses hypermarchés et supermarchés Carrefour Market en France d'ici 2025.

Dyson dévoile un casque audio Bluetooth à réduction de bruit et... purificateur d'air

© Dyson

C'est un créneau sur lequel on n'attendait pas le célèbre fabricant anglais d'aspirateurs sans fil. Dyson a dévoilé fin mars sur son site Internet son dernier-né : le Dyson Zone, un casque audio Bluetooth à réduction de bruit. L'annonce étonne en raison du choix de la marque d'explorer un segment qu'elle n'a jusqu'à présent jamais commercialisé. Mais pas que.

Car l'entreprise ne s'est pas contentée de développer un produit qu'elle espère capable de rivaliser avec d'autres marques à la pointe de la technologie en matière d'acoustique et de réduction de bruit, comme Bose ou Sony. Mais a choisi de marquer le coup en y ajoutant une caractéristique novatrice : un purificateur d'air. Avec ce «premier purificateur portable», l'entreprise explique vouloir s'attaquer et aux problèmes de pollution sonore et de qualité de l'air grâce à ce nouvel objet «qui diffuse simultanément un son immersif dans les oreilles et un flux d'air purifié dans le nez et la bouche».

Des cyber-cafards qui pourraient bien vous sauver la vie

L’Université de Nanyang, à Singapour, a équipé de véritables cafards de sacs à dos dotés de capteurs. En répondant à un algorithme, les insectes peuvent ensuite repérer des humains ensevelis sous des gravats après un tremblement de terre.

Test réussi pour le premier Airbus A380 propulsé avec 100% de biocarburants

Et de trois. Vendredi 25 mars, Airbus a fait voler un A380 propulsé à 100% aux agrocarburants (ou SAF pour «sustainable aviation fuel»). Précédemment, le constructeur avait réussi deux tests sur des avions propulsés à 100 % aux SAF ; le premier en mars 2021 sur un A350 puis en octobre 2021 sur le monocouloir A319neo.

Cyclik lance Relief, un vélo électrique en bambou et en lin

Fondée en 2016, la start-up lyonnaise Cyclik s'apprête à commercialiser Relief, une version électrique de son vélo en bambou et en lin. Une industrialisation qui ne s'effectue pas au détriment de ses engagements écologiques, puisque la fabrication de leur cadre génère 35 fois moins d'émissions de CO2 que celle d'un cadre en carbone.