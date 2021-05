Carmeuse et Engie veulent produire du méthane de chaux

Ce serait la plus importante unité de méthanation au monde. En Wallonie (Belgique), le chaufournier Carmeuse et l’énergéticien Engie veulent produire 250 gigawattheures par an de gaz synthétique (e-méthane), injectable dans les réseaux, grâce à la capture et l’utilisation du carbone (CCU) de la chaux et à la production d’hydrogène vert.