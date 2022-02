Carmat prévoit une reprise des implantations de son cœur artificiel en octobre 2022

Il s’agit donc d’un « problème de qualité qui touche deux composants : un du groupe électronique, et un de groupe mécanique », a indiqué le 31 janvier Stéphane Piat. Le directeur général de Carmat a exclu tout « problème de design » sur le cœur artificiel Aeson, dont les implantations ont été suspendues volontairement le 2 décembre dernier. Fort de ce constat, Carmat va pouvoir mieux définir les actions correctives à apporter, les déployer et les intégrer dans le processus de production. La société fixe à octobre 2022 la mise à disposition de nouvelles prothèses et la reprise des implantations commerciales et celles des essais cliniques.