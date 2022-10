Carmat autorisé à reprendre les implantations de son cœur artificiel

Un nouveau souffle pour Carmat. Dans un communiqué publié mardi 25 octobre, l'entreprise tricolore a indiqué «avoir obtenu les autorisations réglementaires lui permettant de reprendre les implantations» de son cœur artificiel, baptisé Aeson. La société avait décidé de suspendre les implantations début décembre 2021, après avoir repéré des problèmes de qualité sur deux composants des prothèses, l'un électronique et l'autre mécanique. Deux mois plus tard, son directeur général Stéphane Piat avait assuré que ces incidents ne remettaient pas en cause le design des appareils et avait fixé au mois d'octobre la reprise des implantations, le temps de trouver comment les corriger.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]