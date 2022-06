Carlsberg teste sa bouteille à base de fibres

La bouteille dite en papier de Carlsberg et Paboco franchit une nouvelle étape. Le brasseur danois va en échantillonner 8 000 exemplaires dans huit pays d’Europe occidentale et du Nord, dont la France. Il y proposera une bière bio « aux consommateurs, aux clients et à d’autres parties prenantes » à l’occasion de festivals et de grands événements. Le retour d’expérience servira à la conception de la version suivante 3.0.

