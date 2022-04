Carlsberg: Les ventes de bière dopent le 1er trimestre, l'impact de la guerre reste limité

COPENHAGEN (Reuters) - Le brasseur danois Carlsberg a fait état jeudi de ventes trimestrielles hors Russie en hausse de 27% sur un an, les consommateurs ayant acheté des bières plus chères après la pandémie et l'impact de la guerre en Ukraine ayant été limité.