Carlsberg: Des ventes au T2 soutenues par les marques 'premium' et l'Asie

Le chiffre d'affaires au cours de la période a atteint 21,4 milliards de couronnes (2,87 millions d'euros), en hausse de 4%par rapport à l'année précédente. Un consensus d'analystes fourni par l'entreprise prévoyait 21,5 milliards de couronnes.

"Nous sommes satisfaits de cet ensemble de résultats solides, qui ont été obtenus dans un environnement difficile", a déclaré Cees't Hart, directeur général sortant, dans un communiqué.

"La santé stratégique de notre entreprise continue de s'améliorer, comme en témoignent la croissance de nos marques internationales haut de gamme et la poursuite de la croissance sur les marchés clés d'Asie", a-t-il ajouté.

Cees't Hart, qui a pris la direction de Carlsberg en 2015, sera remplacé par le directeur général de la société de conseil ISS Jacob Aarup Andersen le 1er septembre.

Mardi, Carlsberg a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année. L'entreprise s'attend désormais à une croissance organique de son chiffre d'affaires en 2023 comprise entre 4% et 7%, contre une fourchette précédente comprise entre moins de 2% et plus de 5%.

Le titre Carlsberg reculait de 2,47% en Bourse à 07h35 GMT.

"Après la réaction positive du cours de l'action hier, nous nous attendons à une réaction relativement modérée", ont commenté dans une note les analystes de Jefferies, qui qualifient cependant les perspectives révisées de conservatrices.

(Reportage Jacob Gronholt-Pedersen, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)