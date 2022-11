Carl Icahn lorgne Crown et ses canettes

Lorsqu’un investisseur activiste entre au capital d’une entreprise, il milite fréquemment pour une nouvelle organisation, voire une scission des activités, qui soit plus créatrice de valeur. Le « raider » Carl Icahn en apporte une illustration supplémentaire. A travers plusieurs de ses sociétés, il vient de porter sa participation à 8,5% du capital du groupe américain d’emballage Crown et en devient ainsi le deuxième actionnaire. En outre, il a fait savoir officiellement qu’il a l’intention de monter jusqu’à 20%. Considérant que le cours de l’action est sous-évalué, l’activiste entend peser davantage sur les choix stratégiques du fabricant de canettes et d’emballages de transport en l’incitant à se recentrer sur les boîtes-boisson et à racheter ses titres.

