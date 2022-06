Carestia Arcade Beauty passe au grand format

Établi à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), à quelques kilomètres de Grasse, la capitale du parfum, Carestia fabrique des touches à sentir, des cartes parfumées et des étuis en carton pour le secteur de la beauté-parfumerie. L’entreprise se positionne comme un expert sur le marché solutions préparfumées et de l’échantillonnage, à savoir sur des produits qui, par définition, sont de petite taille. C’est ce qui explique que jusqu'à présent, la filiale d’Arcade Beauty ait eu recours à des machines d’impression offset de demi-format, des machines 60/74. Elle en possède deux, des Heidelberg CD 64, l’une équipée en postes couleur traditionnels, l’autre avec des encres UV. Plus pour longtemps…

La machine UV va en effet laisser sa place à une Heidelberg CX 104 qui sera opérationnelle dès le quatrième trimestre. « Le marché a beaucoup évolué à la fois en termes de volumes et de longueurs de séries, nous avons ressenti l’exigence de passer au grand format », explique Marie-Hélène Marcelli. La nouvelle presse, une six-couleurs, plus un vernis, est une machine mixte, pouvant fonctionner en mode traditionnel et avec des encres UV. Carestia y voit plusieurs intérêts pratiques.

Rentabilité et coffrets

« Nous allons pouvoir passer sur cette machine environ 30% des travaux réalisés jusque-là en petit format, ce qui va nous permettre d’améliorer notre rentabilité, notamment pour tout ce qui concerne les étuis pliants, les échantillons, mais également les coffrets, un segment que nous voulons développer », observe Marie-Hélène Marcelli. De préciser : « Le coffret multisampling par exemple plaît beaucoup à certaines marques. Grâce à son format plus important, cette machine va nous permettre d’optimiser les impositions et de gagner en capacité de production afin de mieux nous positionner sur ce segment. » La CX 104 répond aussi à un objectif organisationnel. Elle s’harmonise avec le reste du parc de l’entreprise, la dorure et le façonnage, notamment les Bobst, qui pour la découpe (ExpertCut) comme pour le pliage-collage (ExpertFold) travaillent en grand format.

RSE

Plus moderne, avec des temps de changements de format réduits à 30 minutes, plus régulière dans l’encrage, mais aussi plus économe avec moins d’encre et de carton consommés lors des calages, la nouvelle ligne répond également à l’objectif de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) poursuivi par la société. Heidelberg annonce de son côté des consommations électriques réduites. De surcroît, le constructeur s’est engagé à compenser à 100 % les émissions de carbone engendrées par la fabrication et le transport de la machine. « Nos clients attendent de nous des produits de qualité et de la réactivité dans les délais, mais regardent de plus en plus à tout ce qui touche à l’environnement, tout ce que nous pourrons leur apporter sur ce plan sera considéré comme un plus », indique Marie-Hélène Marcelli. Carestia, qui emploie 83 personnes, réalise un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros. L’entreprise transforme chaque année 3000 tonnes de carton plat pour une production qui équivaut à 700 millions de produits.