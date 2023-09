Carbon Waters présente le résultat de différentes études sur l’innocuité du graphène

S’il est un matériau qui fait parler de lui depuis quelques années pour ces propriétés exceptionnelles, c’est bien le graphène. Carbon Waters est une des rares entreprises à produire du graphène quasi pur ; les applications indus­trielles sont diverses. : peintures et revêtements, effet barrière, conducteur et thermique, lubri­fiants, etc. Si tout le monde s’accorde sur ces incroyables propriétés, de plus en plus d’études visent également à évaluer la toxicité du graphène sur la santé humaine.