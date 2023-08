Carbon détaille son projet de giga-usine de panneaux photovoltaïques à Fos-sur-Mer

La future usine de fabrication de cellules et panneaux photovoltaïques de Carbon se précise. Pierre-Emmanuel Martin, président de la société industrielle, a présenté le 31 août à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) les modalités de la concertation préalable qui va s’organiser du 11 septembre au 30 octobre sur les enjeux et objectifs du projet qu’il porte pour la zone industrialo-portuaire. Le montant de l’investissement, évalué à 1,5 milliard d’euros, et ses caractéristiques techniques, notamment en termes de besoin de raccordement électrique (240 MW en continu), lui imposent cette procédure de présentation à la population, effectuée sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). RTE, maître d’ouvrage de ce raccordement électrique, y est associé. Six réunions publiques dont quatre thématiques (Environnement et biodiversité / Sécurité industrielle et énergétique / Emploi et formation / Intégration territoriale du projet) se tiendront sur les communes de Fos, Martigues, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Istres et Port-de-Bouc, principalement concernées par les impacts potentiels du projet.

