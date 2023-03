Carbon choisit Fos-sur-Mer pour implanter sa giga-usine de fabrication de panneaux solaires

La start-up Carbon annonce l’implantation de sa première usine de fabrication de produits photovoltaïques à Fos-sur-Mer, sur le Grand Port Maritime de Marseille. Celle-ci sera mise en service dès 2025 et aura une capacité de production annuelle de 5 gigawatts de cellules photovoltaïques et de 3,5 GW de modules. Un investissement d'un milliard et demi d'euros.