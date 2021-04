Carbios veut ouvrir une usine en Allemagne d'ici 2025

Carbios poursuit son développement et annonce une nouvelle étape majeure avec la construction d’une usine de recyclage à 100% du PET. La startup auvergnate, basée à Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme), développe en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques révolutionnant le cycle de vie des plastiques et textiles. «Cette unité devrait permettre une production annuelle d’environ 40 000 tonnes de PET recyclé. Elle consolidera en outre le modèle d’affaires de la société qui demeurera la concession de licences d’exploitation de ses technologies et savoir-faire et la vente d’enzymes à ses licenciés, qui construiront leurs propres unités de production de PET recyclé», indique-t-elle. Il s'agit d'un investissement de 100 millions d'euros.