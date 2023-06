Carbios lance une augmentation de capital

230 millions d’euros : c’est le montant qui va servir à financer la construction de l’usine de recyclage de polyéthylène téréphtalate (PET) de Longlaville (Meurthe-et-Moselle) que Carbios et son partenaire Indorama ont prévu de mettre en service en 2025. Cette usine constitue une première mondiale, compte tenu du procédé utilisé – le recyclage enzymatique –, et sera à même de traiter 50 000 tonnes de plastique par an, essentiellement des bouteilles usagées.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]