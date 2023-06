Carbios décroche une aide de 54 millions d’euros

Alors que les négociations sur la pollution plastique se poursuivent à Paris du côté de l’Unesco, la Lorraine se prépare à héberger la première usine de recyclage enzymatique au monde pour valoriser du polyéthylène téréphtalate (PET), l’une des résines les plus utilisées dans le conditionnement des boissons. C’est en effet à Longlaville, en Meurthe-et-Moselle, que devrait voir le jour le premier site industriel de Carbios. Comme nous l’indiquions, l’unité aura une capacité de traitement annuelle de 50 000 tonnes de déchets - soit deux milliards de bouteilles ou l’équivalent de 2,5 milliards de barquettes alimentaires - et emploiera 150 personnes. Elle devrait être opérationnelle à partir de 2025. L’investissement, qui se monte à 150 millions d’euros, devait être initialement pris en charge dans sa totalité par la société de chimie verte clermontoise. Bonne nouvelle : l’État et la Région Grand-Est vont l’aider via un financement global de 54 millions d’euros. Dans le détail, le premier va contribuer à hauteur 30 millions d’euros par le biais du dispositif France 2030 quand la région apportera 12,5 millions.

