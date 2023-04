Capture, stockage et valorisation du CO2 : Sekisui Chemical et Tokai Carbon veulent développer une méthode innovante

Répondre aux limites des technologies existantes de capture, stockage et valorisation du dioxyde de carbone (CO 2 ) (CCUS) : c’est l’enjeu auquel souhaitent répondre les japonais Sekisui Chemical et Tokai Carbone. En s’associant pour développer une technologie innovante de CCUS et de conversion du CO 2 en carbone solide, ces derniers veulent décarboner l’industrie mondiale et contribuer à une économie circulaire du carbone.