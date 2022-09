Capsule circulaire

Pour remédier aux blisters associant un film thermoformé en PVC à un film en aluminium, le fabricant finlandais d’emballages Huhtamaki a développé un opercule de blister en PET monomatériau. Il espère ainsi faciliter et encourager son recyclage. En partenariat avec le spécialiste britannique de film plastique Klöckner Pentaplast, cette solution d’operculage de blister mono-PET intitulée Push Tab est combinée à un film rigide de fond, le kpNext R1, également en PET. Le produit prêt à l'emploi fonctionne sur les lignes d'emballage de blister existantes, sans modification ni investissement supplémentaire. Le couvercle de blister Push Tab est disponible avec des options d'ouverture par poussée et par pelage, ce qui permet au consommateur d'accéder facilement au comprimé. Grâce à ses propriétés de barrière, comparables aux solutions mono-PVC, les emballages blister Push Tab conviennent aussi bien à des applications de pharmacie et de compléments alimentaires que de confiserie.

Crédit photos : ©Huhtamaki