Capri relève ses prévisions de bénéfices pour l'année grâce aux ventes de Michael Kors et Versace

Le titre du groupe, qui possède également la marque Jimmy Choo et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars, gagne 5,4% à 51,39 dollars dans les échanges en avant-Bourse.

Une inflation à des niveaux record depuis 40 ans n'a pas encore eu d'impact sur les consommateurs les plus aisés, en particulier aux États-Unis et en Europe, ce qui permet aux acteurs du luxe de continuer à augmenter leurs prix à un moment où d'autres détaillants, notamment Target Corp et Walmart Inc, soldent leurs produits.

Les ventes de Michael Kors, la marque la plus importante de Capri, ont progressé de 21,8% à 1,02 milliard de dollars au quatrième trimestre, tandis que celles de Versace ont bondi de 34% à 315 millions de dollars.

Le groupe prévoit un bénéfice pour l'exercice 2023 d'environ 6,85 dollars par action, contre une estimation précédente d'environ 6,60 dollars.

Capri a toutefois abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2023 à 5,95 milliards de dollars, contre environ 6,1 milliards de dollars, en raison des fermetures de magasins en Chine dans le cadre des récentes restrictions sanitaires contre la propagation du COVID-19.

La société a par ailleurs, vu sont chiffre d'affaires augmenter de 24,6% pour atteindre 1,49 milliard de dollars au quatrième trimestre clos le 2 avril, dépassant les estimations des analystes, qui tablaient en moyenne sur 1,41 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

(Reportage Uday Sampath à Bangalore; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)