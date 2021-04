Capgemini renoue avec la croissance organique au T1

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © CHARLES PLATIAU Capgemini a annoncé jeudi avoir renoué avec la croissance organique de son chiffre d'affaires au premier trimestre, le groupe de conseils profitant de la demande accrue des entreprises pour les services de "cloud" et de gestion des données. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

Son chiffre d'affaires a progressé de 1,7% à taux de change et périmètre constants, à 4,271 milliards d'euros. En données publiées, les revenus ont augmenté de 20,4%, tirés par l'intégration d'Altran que le groupe a racheté l'an dernier.

"Nous réalisons un très bon premier trimestre 2021 et renouons avec la croissance organique. L’activité est plus forte que prévue et même supérieure aux niveaux d’avant la crise sanitaire", a commenté le directeur général Aiman Ezzat, cité dans un communiqué.

"Dans ce contexte, notre croissance pour l’année 2021 devrait se situer au-dessus du milieu de la fourchette annoncée", a-t-il ajouté.

Pour 2021, Capgemini prévoit toujours une croissance à taux de change constants comprise entre 7% et 9%, une marge opérationnelle comprise entre 12,2% et 12,4% - soit au niveau de 2019 - et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1.300 millions d’euros (contre 1.119 millions en 2020).

(Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)