Cape en soie d'araignées, couverts comestibles et compostables, coussins médicaux Michelin... Le top 3 des vidéos de la semaine

© Victoria and Albert Museum

[L'industrie c'est fou] Une cape dorée confectionnée avec la soie d'un million d'araignées

Découvrez la vidéo ici

Le musée londonien Victoria and Albert expose depuis dix ans un châle de quatre mètres de long et une cape dorés, tissés à partir de la soie produite par plus d'un million d'araignées. Un travail de titan qui a mobilisé jusqu'à 80 personnes, pendant huit ans.

[L'industrie c'est fou] Des couverts fabriqués avec des fruits et légumes moches



Découvrez la vidéo ici

Trois étudiantes de l'école d'ingénieurs de Purpan, à Toulouse, veulent commercialiser des couverts confectionnés à partir de fruits et légumes déclassés. Leur entreprise, Croc Fork, espère lutter contre le gaspillage alimentaire et la pollution plastique.

[L'industrie c'est fou] Michelin accompagne les patients en réanimation avec des coussins gonflables



Découvrez la vidéo ici

Contacté par un chirurgien du CHU d'Amiens (Somme) au début de l'épidémie de Covid-19, Michelin a développé un kit de coussins gonflables permettant d'améliorer le confort des patients en détresse respiratoire et de réduire le risque d'escarres.