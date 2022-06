Cap sur l’écoconception

La start-up italienne Northern Light Composites a créé un voilier de 7,8 mètres entièrement éco-conçu. L'Ecoracer 769, est fabriqué à partir de fibres naturelles, en l’occurrence de lin, ou recyclées. Le mât, la quille et le gouvernail sont en aluminium et en acier et le moteur est électrique.

©Northern Light Composites

Le bateau est facilement recyclable en fin de vie, notamment grâce à l’utilisation de la résine Elium d’Arkema, également utilisée pour les pales d’éoliennes. Le composite a été fabriqué en infusion sous vide afin d’impacter au minimum la santé du personnel lors de sa construction. L’utilisation de peinture a également été limitée grâce à l’utilisation de films de revêtement extérieur. ©Northern Light Composites