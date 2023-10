Canopée, le cargo qui transportera Ariane 6, s’apprête à hisser les voiles

«Bon vent Canopée !» Comme le veut la tradition, une bouteille de champagne vole en éclats sur la coque du navire, amarré sous un soleil radieux au port de la Lune à Bordeaux (Gironde). Ce cargo à voiles, qui transportera les pièces du lanceur Ariane 6 au cours des quinze prochaines années, a été baptisé jeudi 5 octobre sous les yeux d'une centaine d’invités triés sur le volet et de dizaines de curieux. Tous sont venus admirer le premier navire industriel hybride vélique et thermique au monde conçu par Alizés, co-entreprise de l’armateur Jifmar offshore services et de la compagnie Zéphyr & Borée.

Long de 121 mètres et large de 22, le bateau – construit par le chantier Neptune Marine aux Pays-Bas – est doté de deux moteurs diesel et, surtout, de quatre voiles «oceanwings» de 37 mètres de haut. Fabriquées par le français Ayro, celles-ci comportent deux volets orientés de manière automatique à l’aide d’un algorithme analysant les conditions météorologiques.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]