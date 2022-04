Canon se renforce dans l’impression d’étiquettes avec le rachat d'Edale et vise maintenant l'emballage

Déjà présent dans l’impression numérique d’étiquettes avec une gamme de machines jet d'encre spécifiques, Canon renforce son positionnement sur ce segment et pénètre sur le marché de l’emballage grâce à l’acquisition d’Edale. Ce dernier, qui est basé à Fareham, au Royaume-Uni, est un constructeur de machines d’impression et de finition pour bobines dites de laize étroite et moyenne. Son offre comprend notamment des presses flexo, numériques et hybrides pour l’étiquette, l’emballage souple et en carton ainsi que des solutions de découpe et d’ennoblissement pour ces mêmes matériaux.

