Canon Caesar de Nexter, Rafaut devient Aresia, corrosion sur les réacteurs nucléaires d'EDF, Boeing... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : La canonnerie de Nexter Systems à Bourges enregistre de nombreuses commandes pour son canon Caesar, stratégie industrielle chez le sous-traitant aéronautique Rafaut devenu Aresia, hypothèses avancées par l’Autorité de sûreté du nucléaire (ASN) sur les causes de corrosion sur le circuit primaire de certains réacteurs nucléaire d'EDF, Boeing déménage de Chicago pour rejoindre Washington dans le but de se raccrocher à la défense et au spatial...