Cancer: Sanofi s'associe avec Seagen pour développer des conjugués anticorps-médicament

L'accord exclusif a été conclu en vue de concevoir, financer, développer et commercialiser des nouveaux ADC qui permettent de délivrer des médicaments anticancéreux puissants pour lutter contre certaines cellules tumorales.

Les deux sociétés cofinanceront l'ensemble des activités de développement globales et se partageront les bénéfices de façon égale, a précisé Sanofi dans un communiqué. Pour chacune des trois cibles, Sanofi versera aussi un montant forfaitaire à l'entreprise américaine.

"Cette collaboration permettra de combiner des molécules et des plateformes pour dégager des synergies en vue de produire des candidats-médicaments ayant le potentiel de redonner espoir aux patients atteints d’un cancer et à leurs familles", a déclaré John Reed, responsable monde, recherche et développement de Sanofi.

