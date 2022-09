Canal+ renonce à la diffusion des chaînes du groupe TF1

Le groupe Canal+ se dit dans un communiqué "contraint de renoncer" à la diffusion des chaînes gratuites de la TNT du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) en raison de ses "exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester".

De son côté, le groupe TF1 fait savoir dans un communiqué qu'il "prend acte" de cette décision, qu'il "déplore fortement".

Le groupe de télévision, filiale de Bouygues, précise qu'il "reste ouvert aux discussions dans l'optique de trouver un accord rapidement" pour le renouvellement du contrat de distribution entre les deux partenaires.

Les deux groupes s'étaient déjà affrontés sur cette question eu printemps 2018. Refusant de payer pour diffuser des chaînes par ailleurs accessibles gratuitement via la TNT, Canal+ avait interrompu pendant un temps la diffusion des chaînes gratuites du groupe TF1 pour ses abonnés.

Le signal n'avait alors été rétabli qu'après intervention du CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu depuis l'Arcom, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique-NDLR) et de la ministre de la Culture de l'époque, Brigitte Nyssen.

