Canal de Suez : Vers un accord entre les propriétaires de l'Ever Given et les autorités

ISMAÏLIA (Egypte) (Reuters) - Un représentant des propriétaires et des assureurs du cargo géant Ever Given, qui a bloqué le canal de Suez en mars lors de son échouement, a déclaré mercredi qu'un accord de principe avait été conclu dans le cadre d'un différend sur l'indemnisation avec les autorités chargées de la gestion du canal.

© MOHAMED ABD EL GHANY Un représentant des propriétaires et des assureurs du cargo géant Ever Given, qui a bloqué le canal de Suez en mars lors de son échouement, a déclaré mercredi qu'un accord de principe avait été conclu dans le cadre d'un différend sur l'indemnisation avec les autorités chargées de la gestion du canal. /Photo prise le 27 mars 2021/REUTERS/Mohamed Abd El Ghany Des discussions sont en cours pour finaliser un accord qui sera signé dès que possible et les dispositions permettant au navire de lever l'ancre seront prises dès que les formalités auront été réglées, a déclaré Faz Peermohamed de Stann Marine dans un communiqué. L'Ever Given est actuellement immobilisé avec sa cargaison et son équipage entre deux tronçons du canal, au niveau du Grand Lac Amer. Le porte-conteneurs s'était échoué dans le canal de Suez pendant six jours, bloquant des centaines de navires et perturbant le commerce mondial. L'Autorité du canal de Suez (SCA) a exigé une compensation de 916 millions de dollars pour couvrir les efforts de sauvetage, les atteintes à la réputation et les pertes de revenus, avant de ramener publiquement sa demande à 550 millions de dollars. Les propriétaires japonais de l'Ever Given, Shoei Kisen, et ses assureurs, ont contesté cette demande ainsi que l'immobilisation du navire sur une décision de la justice égyptienne. Dimanche, l'avocat de la SCA, Khaled Abu Bakr, a déclaré que les propriétaires du navire avaient présenté une nouvelle offre d'indemnisation et que des négociations étaient en cours. (Reportage Yusri Mohamed, Nadine Awadalla et Aidan Lewis, version française Hayat Gazzane, édité par Blandine Hénault)