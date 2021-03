Canal de Suez bloqué, une chaîne complexe de responsabilités

Depuis l’échouement du navire Ever Given le 23 mars, le commerce maritime international tourne au ralenti. A ce jour, aucune pollution n’est reportée et l’équipage est sauf. Les conséquences commerciales pourraient en revanche s’avérer désastreuses si la situation venait à durer. Les dommages liés pourront-ils être indemnisés, et par qui ?