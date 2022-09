Canal+ appelle le gouvernement a convaincre TF1 sur la TNT gratuite

"Nos relations avec le groupe TF1 s'inscrivent dans le cadre de relations commerciales privées, dans lesquelles les pouvoirs publics ne peuvent s'immiscer", a déclaré Maxime Saada. "Les pouvoirs publics pourraient en revanche appeler TF1 à respecter l'obligation de mise à disposition gratuite de son signal, ce que nous appelons de nos voeux."

Canal+ (groupe Vivendi) a annoncé vendredi renoncer à la diffusion de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI à cause d'une révision profonde des exigences commerciales du groupe TF1 à compter du 31 août, et notamment du "versement d'une rémunération très conséquente".

"Les chaînes gratuites de la TNT – telles que celles du groupe TF1 – sont gratuites pour l'ensemble du public et doivent le rester", a répété Maxime Saada dans le JDD.

La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a demandé de son côté à Canal+ de reprendre la diffusion de chaînes du groupe TF1 sur la TNT, a rapporté samedi le Parisien.

Dans un courrier adressé vendredi à Maxime Saada, dont Le Parisien a eu copie, la ministre appelle la direction "à son sens de la responsabilité et de l'intérêt général pour éviter de priver des centaines de milliers de foyers de la réception de l'intégralité des chaînes de la TNT."

TF1 a exprimé de son côté vendredi ses regrets après la décision de Canal+ et s'est dit ouvert à des discussions pour trouver une résolution rapide et éviter de pénaliser plusieurs millions de téléspectateurs.

(Gilles Guillaume, édité par Camille Raynaud)