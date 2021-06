Canada : Un groupe autochtone annonce la découverte de centaines de tombes non marquées

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © JENNIFER GAUTHIER Un groupe autochtone canadien a annoncé mercredi la "découverte horrible et choquante" de centaines de tombes non marquées sur le site d'un ancien pensionnat, quelques semaines seulement après la découverte des dépouilles de 215 enfants dans une ancienne école catholique pour élèves autochtones. /Photo prise le 6 juin 2021/REUTERS/Jennifer Gauthier

La Fédération des nations autochtones souveraines a déclaré dans un communiqué que le nombre de tombes non marquées récemment découvertes était "le plus important à ce jour au Canada".

Le groupe a déclaré qu'il annoncerait lors d'une conférence de presse jeudi matin "la découverte horrible et choquante de centaines de tombes non marquées sur le site de l'ancien pensionnat indien de Marieval" au Saskatchewan.

La découverte, il y a quelques semaines, des restes de 215 enfants autochtones sur le site d'un autre pensionnat pour enfants autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique, a obligé les Canadiens à affronter l'héritage d'un système abusif et pratiquant une politique d'assimilation.

Entre 1831 et 1996, le système canadien des pensionnats a séparé de force environ 150.000 enfants autochtones de leurs familles. Ils étaient mal nourris et victimes d'abus physiques et sexuels dans ce que la Commission Vérité et Réconciliation du pays a qualifié de "génocide culturel" en 2015.

(Anna Mehler Paperny; version française Camille Raynaud)