Camping-car solaire, siège social de TotalEnergies, voiture électrique de Rolls-Royce : le top 3 des vidéos de la semaine

© STE / Bart van Overbeeke Le Stella Vita est capable d'atteindre une vitesse de 120 km/h.

[L'industrie c'est fou] Stella Vita, un camping-car solaire doté d'une autonomie de 730 km

Des étudiants néerlandais ont récemment dévoilé un camping-car électrique capable de déployer 17,5 mètres carrés de panneaux solaires une fois garé. Ce projet n'aurait pas pour objectif une commercialisation à grande échelle, mais plutôt de prouver la viabilité de cette source d'énergie pour les transports.

