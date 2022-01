Caméra cachée

© BMW Group La grille équipe l'avant des nouvelles BMW iX électriques.

Ce qui hier servait de grille de radiateur sur l’avant bien caractéristique des modèles de BMW revêt désormais de nouvelles fonctions. Cet accessoire à la fois esthétique et pratique en forme de haricot (ou de rein), dont les missions ont évolué suite à l’électrification des groupes motopropulseurs, protège aujourd’hui une caméra et plusieurs capteurs dédiés à la conduite assistée et, sans doute à l’avenir, à la conduite autonome.

La pièce, qui protège des rayures l’électronique sensible, est fabriquée dans une atmosphère stérile. Un film fonctionnel chauffable est moulé à l’arrière avec du polycarbonate et recouvert par une fine couche polyuréthane pour un effet élégant de brillance et de profondeur. C’est la première fois que cette combinaison de procédés, nommée clearmelt chez Engel, est utilisée dans la production en série de composants fonctionnels extérieurs, exposés à des contraintes élevées.

Une unité de production dédiée

Pour fabriquer cette pièce qui vient sertir l’avant des nouvelles BMW iX électriques, le constructeur a installé dans son usine bavaroise de Landshut une unité de production Engel. Cette dernière comprend une presse à injecter duo combi M avec une table rotative horizontale, deux grands robots articulés pour la manipulation des films et des pièces moulées, un système de nettoyage des films, une station de contrôle qualité en ligne...

L’unité de fermeture de la presse à injecter et les zones de travail des robots sont encapsulées sur une longueur de six mètres et une hauteur de plus de quatre mètres pour obtenir une salle blanche de classe ISO 7. Au-dessus de la presse à injecter, un plafond coulissant peut être utilisé pour le changement de moule et d’autres travaux dans la zone du moule. Toutes les étapes de travail dans la salle blanche sont automatisées. Les robots déballent également les films fonctionnels et emballent les pièces.

