Caméra à base de Deep Learning, système de tri flexible, capteur très haute résolution... La sélection mensuelle de produits de mesure

15 jours gratuits et sans engagement

Caméra à base de Deep Learning

In-Sight D900 est un système de vision embarquée intégrant ViDi, le logiciel de Deep Learning du fabricant. Cette caméra intelligente et autonome s'ouvre de nombreuses applications d'inspection en ligne, comme la reconnaissance optique de caractère (OCR), la vérification des assemblages et la détection des défauts. Le produit allie la capacité d'auto-apprentissage d'un humain à la cohérence d'un système de vision. L'installation est configurable à l'aide d'un petit nombre d'échantillons d'images. Elle tire parti de la plate-forme de tableur de Cognex. Elle ne nécessite ni PC, ni connaissances approfondies pour être déployée. L'appareil automatise des actions d'inspection complexes dans des secteurs tels que l'automobile, l'emballage, l'alimentation, la logistique et les appareils médicaux.

Fabricant : Cognex