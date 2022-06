Calvados : Socotex décroche le prix Développement & Export aux Trophées de l’économie normande 2022

Les Trophées de l’économie normande valorisent les entreprises de la Région et gratifient leurs parcours entrepreneuriaux. Les lauréats de cette quatrième édition ont été dévoilés le 19 mai 2022. Chaque lauréat a reçu un prix financier de 10 000 euros. Socotex, établie à Honfleur (Calvados), a remporté le prix Développement & Export. Cette entreprise évolue dans la conception et la fabrication de parasols, de pergolas, de voiles d’ombrage... Elle réalise une large partie de ses ventes hors de France.

La remise des trophées, qui a eu lieu dans la salle de spectacle Le Cargö à Caen (Calvados), a réuni 450 chefs d’entreprise et acteurs des réseaux et des territoires normands, répondant à l’invitation d’Hervé Morin, président de la région Normandie et président de l’Agence Développement (AD) Normandie, organisateur de l’événement.