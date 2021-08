Calme sur l'Europe boursière, les transports et loisirs souffrent

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © CHARLES PLATIAU Les principales Bourses européennes, à l'exception de Londres, évoluent en hausse modérée mardi dans un marché calme. À Paris, l'indice CAC 40 prend 0,11% à 08h13 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,52% et à Londres, le FTSE cède 0,11%, freiné par le repli des valeurs bancaires et aériennes. /Phot d'archives/REUTERS/Charles Platiau

À Paris, l'indice CAC 40 prend 0,11% à 6.694,38 points à 08h13 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,52% et à Londres, le FTSE cède 0,11%, freiné par le repli des valeurs bancaires et aériennes.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,37%, le FTSEurofirst 300 de 0,18% et le Stoxx 600 de 0,2%.

L'indice Stoxx des transports et loisirs accuse l'une des plus fortes baisses, avec un repli de 0,54%, avec le secteur bancaire (-0,61%).

Les pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord lundi pour retirer les Etats-Unis et cinq autres pays de la liste des pays jugés "sûrs" du point de vue sanitaire, ce qui implique des contrôles accrus pour les voyageurs.

Air France-KLM, Ryanair, easyjet et IAG perdent de 0,85% à 2,95%. Du côté du CAC 40, Unibail-Rodamco-Westfield et Safran reculent respectivement de 1,54% et 1,92%.

Prosus gagne 4,08% à Amsterdam après avoir annoncé l'acquisition de la plate-forme indienne de paiement Billdesk pour 4,7 milliards de dollars (4 milliards d'euros).

En tête du SBF 120, Valneva, qui enchaîne les séances positives, bondit de 19,14% à un plus haut historique.

"Il s'agit sûrement d'un emballement du marché. On attend beaucoup d'informations en septembre-octobre, notamment les résultats de l'essai clinique du candidat-vaccin contre le COVID-19 mais aussi de potentiel accord sur la livraison du vaccin, notamment avec l'Union européenne, de possibles signatures de partenariat avec une 'big pharma' pour étendre les capacités de production. Il y a sans doute beaucoup de spéculations autour de cela (...) ou des fuites peut-être", a commenté un analyste basé à Paris.

Du côté de la macroéconomie, après la publication d'indices PMI officiels inférieurs aux attentes en Chine, les investisseurs s'intéresseront à la première estimation de l'inflation en zone euro en août, à 09h00 GMT.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)