Californie : le plastique non recyclable en sursis

Au moins 30 % des emballages plastique vendus ou utilisés en Californie devront être recyclables d'ici à 2028, et 65 % en 2032. L’Etat américain de Californie a adopté une loi, ratifiée par son gouverneur, Gavin Newsom, visant à réduire drastiquement en 10 ans les emballages en plastique non recyclables.

Le texte s'attaque aussi aux emballages alimentaires en polystyrène, fréquemment utilisés dans la restauration à emporter pour les gobelets ou les plats. A moins que les producteurs ne soient capables de prouver qu'au moins 25 % de ces emballages sont recyclables d'ici à 2025, ils ne pourront plus du tout être utilisés dans l'Etat. Pour les défenseurs de l'environnement, cet objectif est impossible à atteindre, ce qui revient pour eux à une "interdiction de fait".

REP US

À noter que la recyclabilité est ici à entendre au sens de “valorisation matière” et non énergétique, la loi excluant l'incinération et la conversion en combustible du champ du recyclage.

A l’image d’un système de Responsabilité élargie du producteur (REP), ce sont les industriels eux-mêmes qui sont tenus de mettre en œuvre et de financer ces mesures.

Ceux qui souhaitent mettre des emballages plastique sur le marché californien devront lever collectivement 5 milliards de dollars sur dix ans pour financer ces efforts et contribuer à la dépollution des zones les plus touchées par la pollution générée. Les contrevenants s'exposent à 50 000 dollars d'amende par jour.