Caisserie bordelaise se diversifie en reprenant Wildcat Packaging

Spécialiste des caisses en bois pour les bouteilles de vin, la Caisserie bordelaise, située à Libourne (Gironde), diversifie son offre en rachetant un autre fabricant d’emballages, Wildcat Packaging. Créé en 2008 au Pays basque, Wildcat Packaging est spécialisé dans les coffrets et étuis sur mesure et haut de gamme pour la joaillerie, les cosmétiques, la parfumerie et même l’automobile. L’entreprise travaille pour des marques telles que Chanel. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

