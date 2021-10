Caillau se met au solaire avec la reprise de l'entreprise AdiWatt

Caillau, numéro un français des colliers de serrage et fixations pour les moteurs thermiques dans l'automobile et l'aéronautique, diversifie son portefeuille d'activités en reprenant AdiWatt, une PME qui conçoit et fabrique des systèmes de fixation pour les panneaux solaires. « C'est une étape importante dans notre stratégie de croissance et de diversification dans une industrie d'avenir compatible avec notre expertise », se félicite Stéphane Drivon, président de Caillau, qui emploie 500 salariés, et dont le siège social est situé à Romorantin (Loir-et-Cher).