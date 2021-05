Caillau dépense 8 millions d'euros pour développer de nouveaux outils à Romorantin

Caillau, spécialiste français des colliers de serrage et systèmes de fixations pour l'auto et l'aéro, va engager 8 millions d'euros d'investissements dans son usine de Romorantin (Loir-et-Cher), afin "d'améliorer le process de production et réduire son impact en terme d'énergie et de consommation d'eau", explique Stéphane Drivon, président de cette société de 600 personnes.