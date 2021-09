Cacolac consacre cinq millions d'euros au conditionnement de vins et alcools en canette

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Cacolac En Gironde, la PME familiale a annoncé construire un site de 2000 m2 dédié aux vins en cannettes. Les travaux débuteront en 2022.

En investissant cinq millions d’euros dans la construction d’une usine sur son site de Léognan, en Gironde, Cacolac poursuit sa stratégie de diversification. Connue pour sa boisson chocolatée, la PME familiale est aussi un acteur de l’embouteillage en canettes pour des marques de vins et de boissons alcoolisées. Cette activité, assurée par le biais de sa division « In can we trust » (« nous croyons à la canette »), a débuté en 2011.

Actuellement, neuf millions de canettes de vin et de boissons aromatisées à base de vins (BABV) sont produites au sein de l'unité de production de Cacolac. D’une superficie de 9 000 mètres carrés, cette dernière assure également le conditionnement de bouteilles en verre. Avec l’extension, l’industriel vise une production de 40 millions d’unités.

« Le nouveau site devrait permettre de recruter de 10 à 15 nouveaux collaborateurs et atteindre un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en cinq ans », précise un communiqué. Le bâtiment de 2 000 mètres carrés sortira de terre courant 2022 et sera opérationnel à la fin de l’année.

