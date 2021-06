C'est l'heure de la phase complémentaire sur Parcoursup… Aidez-vous de notre classement des écoles d’ingénieurs

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet 84% des lycéens ont déjà reçu au moins une proposition d'admission.

Les réponses aux vœux sont mises à jour quotidiennement sur la plate-forme, pour tenir compte de la confirmation des choix d’orientation des candidats (et donc, de la libération de places sur listes d’attente). Les candidats sont informés par mail et SMS à chaque nouvelle réponse. Selon le calendrier, ils ont alors 5, 4 ou 2 jours pour répondre aux propositions d’admission.

Mercredi 16 juin s'ouvre une phase complémentaire, destinée en particulier à ceux n'ayant pas encore reçu de proposition. Les candidats peuvent consulter, via le moteur de recherche Parcoursup, les formations ayant encore des places disponibles, et formuler jusqu'à dix nouveaux voeux. Le nombre de formations disponibles va augmenter progressivement, au sein d'une liste actualisée quotidiennement, assure le gouvernement. "Dès aujourd’hui, près de 4 200 formations seront proposées. (...) En 2020, plus de 85 000 candidats avaient pu recevoir une proposition d’admission dans une formation de leur choix dans le cadre de la phase complémentaire."



