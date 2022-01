C’est dans la poche !

La marque de cosmétiques L’Occitane en Provence propose désormais 25 de ses produits en version écorecharge. Leur contenu pourra remplir un flacon en plastique ou en aluminium, ou un pot en verre. Les formats présentés sont de 1 litre pour le B2B et, en fonction de la référence, de 500, 300 ou 200 ml avec une seule contenance disponible par référence. Les poches sont en PET et PE et les becs verseurs et bouchons vissés en PE. L’Occitane en Provence travaille avec deux fournisseurs de poches, Amcor et Deltasacs, et conditionne elle-même ses produits. Les écorecharges sont recyclables grâce à un service de récupération en boutiques, mis en place en partenariat avec la société TerraCycle. Ces contenants utilisent de 65 à 90 % moins de plastique qu’une bouteille classique. En 2021, la marque a vendu 3 500 000 écorecharges contre 10 000 000 formats flacon/pack d’origine pouvant être rempli par ces écorecharges.