«C’est à LVMH de confirmer ou non son implantation» dans le parc d’innovation de Polytechnique, estime le président de l'école

L'Usine Nouvelle. - L’Ecole Polytechnique a-t-elle gagné en attractivité à l’échelle internationale?

Eric Mabaye. - L’Institut Polytechnique de Paris, dont l’École Polytechnique fait partie, est désormais classé à la 48ème position du classement QS 2023, qui prend en compte la formation et la recherche, soit une place de gagnée par rapport à l’année précédente. Nous sommes même 11ème mondial en matière d’employabilité. Je pense que nous serons dans le top 10 d’ici à 2026. Et nous sommes les seuls dans le top 50 à ne pas avoir un budget supérieur au milliard d’euros. Pour rappel, le budget de l’École Polytechnique s’élève à 200 millions d’euros, et celui de l’Institut Polytechnique (IP) de Paris à 400 millions d’euros. Mais celui de l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) est d’un milliard d’euros, et celui du MIT états-unien, de 4 milliards d’euros. Or, il y a 8 500 étudiants au sein d’IP Paris, et 11 500 à l’EPFL et au MIT. On a donc un ratio de 1 à 2 avec l’EPFL et de 1 à 8 avec le MIT. D’où l’importance d’accentuer nos budgets de recherche, pour alimenter l’innovation, notamment via des partenariats avec le privé. Le parc d’innovation, que nous sommes en train de bâtir, est un des leviers qui va nous aider à grimper dans les classements, avec le développement des programmes de recherche des laboratoires.

Quel a été le point de départ de cette initiative?

