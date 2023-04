C&A teste le plastique biodégradable

Si vous passez par Hambourg, en Allemagne, faites un détour par le magasin C&A de Hambourg Altona. La marque y teste depuis le mois de décembre 2022 de nouveaux crochets pour les chaussettes et les sous-vêtements dont la particularité est leur matériau biodégradable. Fabriqués par la start-up allemande Traceless materials, ces crochets à usage unique sont en plastique biodégradable dérivé de déchets végétaux agricoles et conçue pour le cycle biologique. Compostables, ces crochets permettent d'économiser jusqu'à 95 % des émissions de carbone qui seraient générées par la production et l'élimination des plastiques conventionnels.