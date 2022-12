BZHunt choisit LivingPackets pour expédier ses équipements d’audit de la cybersécurité

Assurer un maximum de sécurité à un envoi postal : là réside, sans doute, la principale qualité de la Box, l’emballage retournable, développé par LivingPackets, dont Emballages Magazine s’est déjà fait plusieurs fois l’écho. Cette boîte en polypropylène injecté est, en effet, bardée de capteurs, à commencer par un indicateur de position GPS qui permet de la localiser à tout moment, en passant par des systèmes de contrôle de la température et de l’hygrométrie, un détecteur de chocs, jusqu’à une caméra qui permet de s’assurer que le produit est bien à l’intérieur. Un dispositif de verrouillage électromécanique assure quant à lui l’ouverture du colis et, pour les mentions logistiques qui comportent le nom et l’adresse du destinataire, c’est un écran à cristaux liquides qui fait office d’étiquette.

Ces caractéristiques ont fait mouche chez un autre acteur de la sécurité, en l'occurrence le spécialiste du « hacking éthique » BZHunt. La start-up bretonne a en effet choisi cet emballage pour livrer ses équipements d’audit de cybersécurité à distance. Pour rappel, le « hacking éthique » consiste à réaliser des cyberattaques dans un but bienveillant, c’est-à-dire pour alerter les entreprises sur leurs failles de sécurité et envisager des contremesures. Dans le cadre de cette activité, BZHunt envoie ses équipements à ses clients, notamment la sonde Neo, pour effectuer les tests. Elle récupère ensuite son matériel toujours via la Box. « Nous étions à la recherche d’une solution ultra-sécurisée pour garantir l’envoi et le retour de notre matériel informatique dans les meilleures conditions. Les emballages carton ne répondaient pas à nos besoins et nous avons choisi les emballages intelligents, sécurisés et réutilisables de LivingPackets », indique Brice Augras, le président-fondateur de BZHunt.