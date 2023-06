BWT Alpine F1 Team produit des pièces en PU et en silicone à une vitesse et une flexibilité sans précédent

Grâce à la solution de moulage en coquille innovante de 3D Systems, BWT Alpine F1 Team accède à une production numérique le jour même par rapport aux méthodes traditionnelles qui prenaient des semaines, à des performances élevées qui résistent aux températures et aux contraintes extrêmes, etc. Un aperçu de la fabrication des pièces en polyuréthanes (PU) et silicone et de leur post-traitement.