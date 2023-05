BW Flexible Systems inaugure une nouvelle usine aux États-Unis

Spécialisé dans les machines pour le conditionnement sous emballage souple, BW Flexible Systems inaugure à la fin du mois une nouvelle usine à Brooklyn Park, dans le Minnesota (États-Unis ). Le site accueillera les 135 salariés de l’usine de Thiele, une autre filiale du groupe Barry-Wehmiller, auquel appartient également BW Flexible Systems, située à Minneapolis, dans la même région et qui a depuis fermé. Il produira également des machines pour les marques Symach et Streamfeeder. Le groupe américain explique sa démarche par son besoin de disposer de davantage de place. Le site de Brooklyn Park hébergera des ateliers d’assemblage et un centre de recherche.

