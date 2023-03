Burban palettes s’installe à Meaux

Les affaires vont bon train pour Burban palettes qui profite du regain du marché des palettes de seconde main en raison de la reprise économique et de la pénurie de palettes neuves. Son activité consiste en effet à redonner une deuxième vie à ces supports usagés en les réparant, voire en les recyclant ou en les incinérant avec récupération d’énergie s’il n’est pas possible de les remettre en état. Installé sur une trentaine de sites couvrant l’ensemble du territoire français, le groupe dirigé par Didier Burban réorganise ses activités dans l’Est parisien pour répondre à la forte demande en provenance de ce bassin industriel et commercial. Le site de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) étant devenu trop exigu pour répondre aux besoins, il est désormais remplacé par une nouvelle agence située non loin de là, à Meaux, dans le même département.

